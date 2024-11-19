Sürgünün 80. Yılında Ahıska Türkleri Paneli Kayseri'de Düzenlendi

Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi, Türk Ocakları Kayseri Şubesi ve Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği tarafından "Sürgünün 80. Yılında Ahıska Türkleri" paneli düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ERÜ Rektör Yardımcıları M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Cıngır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği Başkanı İsmet Taymuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve davetliler tarafından "Sürgünün 80. Yılında Ahıska Türkleri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilerek gezildi.

Sergi açılışının ardından panele geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panelin açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Benim hep söylediğim bir şey var, Türk olmak bedel ister, Türk olarak kalmak daha büyük bedel ister. Dünyanın her yerinde Türk olarak kalmak istiyorsanız, can vereceksiniz, kan vereceksiniz, bedel ödeyeceksiniz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında şunları kaydetti: "İnsanın vatan sevgisi, toprak sevgisi hiçbir şeyle değişecek bir duygu değildir. Yani bu sürgünlerin sonuçlarında sizler konum olarak a noktasından b noktasına geçiyor gibi basit cümlelerle bunları ifade edebilirsiniz. Ama oradaki kültürü, tarihi silmek kolay değildir."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ise 80 yıl önce yaşanılan sürgünün haksız ve insani olmayan bir sürgün olduğunu söyledi.

Kayseri Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal da yaptığı konuşmada panelin amacının acı günün hatırlanması ve gelecek nesillere daha düşünceli bir biçimde aktarılması olduğunu belirtti.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Haydar Habiboğlu ise "Biz Ahıskalı gençler olarak, her zaman ve her yerde şunu belirtmek isteriz; Ahıska ezeli ve ebedi Türk'ün yurdudur" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

ERÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kılıç'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rasim Bayraktar, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Hasanoğlu ve Araştırmacı Yazar Dr. Azad Dedeoğlu Ahıska Sürgünü hakkında katılımcılara bilgi verildi. - KAYSERİ