Sunar Un, ürünlerini Gaziantep'te baklava ustaları ile buluşturdu

GAZİANTEP - Tarım ve tarıma dayalı sanayinin Türkiye'deki köklü şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Yatırım'ın nitelikli un üreten markası Sunar Un, Gaziantep'te baklava ustalarıyla buluştu. "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliğinde baklava ustaları ve işletme sahipleri Sunar Un tarafından üretilen un çeşitlerini kullanarak deneyimlerini paylaştı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan un fabrikasını yeniden inşa ederek, teknoloji geliştirme ve 10 milyon dolarlık yatırımla nitelikli un çeşitliliğini artıran Sunar Un, ürünlerini 'Baklavanın Başkenti' Gaziantep'te ustalarla buluşturdu. Gaziantep Gastronomi Akademisi, BULLA Uygulama Restoranı ve Sunar Un iş birliğiyle "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliğinde çok sayıda baklava ustası farklı ürünler için geliştirilen unlarla mutfak çalışması yaptı.

Sunar Un Genel Müdürü Mustafa Topal, Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini yaşatma ve geliştirme çerçevesinde gıda sektörünün yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "50 yılı aşkın deneyimimizi AR-GE ve ÜR-GE departmanlarımızın çalışmalarıyla güçlendirdik. Nitelikli un ve ürün çeşitliliğinde Türkiye'ye modern bir tesis kazandırdık. Geleneksel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan anlayışımızla sektör işletmeci ve ustalarımızın yanındayız" dedi.

Genel Müdür Topal, "Lezzet ve Ustalık Buluşması etkinliğiyle özel baklavalık un çeşitlerimizi ve farklı kullanım alanlarına hitap eden yenilikçi un çeşitlerimizi sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Ustalarımızla birlikte gelecekte bu sektörde olacak gençlerimizle de bir araya geldik. Ürünlerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Ustalarımızın geri bildirimlerini çok önemsiyoruz. En lezzetli sürdürülebilir ürünler için bu etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikte, baklavanın duayen ustalarının yanı sıra geleceğin baklava ustaları gençler de yer aldı. Muzaffer Bakbal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baklava Bölümü öğrencileri de Sunar Un çeşitleriyle uygulama yaptı.