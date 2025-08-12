Sümela Manastırı'ndaki Meryem Ana Ayini Gökçeada'ya Alındı

Ortodoks Hristiyanların 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul ettiği ayin, bu yıl Sümela Manastırı yerine Gökçeada'da gerçekleşecek.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos ayini, Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu yıl Gökçeada'da yapılacak.

Fener Rum Patrikhanesi ayini Sümela Manastırı yerine Çanakkale ilçesinin Gökçeada ilçesinde düzenlemeye karar verdi. - TRABZON

