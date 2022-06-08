Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı - Haberler

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Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı

Suluova Belediyesi, hastaneye gitmekten korkan çocuklar için çocuk polikliniğinin karşısına oyun parkı konuşlandırdı.

Suluova Belediyesi, hastaneye gitmekten korkan çocuklar için çocuk polikliniğinin karşısına oyun parkı konuşlandırdı. Bu sayede tedavi için gelen çocukların yüzü güldü.

Suluova Devlet Hastanesinin çocuk polikliniğinin karşısına kurulan oyun alanı sayesinde hastaneye gelen çocuklar tedavi sıralarını bekledikleri parkta gönüllerince eğleniyorlar.

Çocukların sağlıklı ve mutlu olmasını istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hasta çocuklarımızın moral, motivasyonunu yükseltmek ve doktor korkusunu yenmek amacıyla hastanenin içerisindeki alana oyun gruplarından oluşan parkı kurduk. Oyun gruplarıyla çocuklarımız hoşça vakit geçirebilecekler. Artık hastaneye gitmekten korkmayacaklar" diye konuştu.

Hastane yöneticileri ve aileler Fatih Üçok'a teşekkür etti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Üçok Suluova Çocuk Yerel Haberler

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