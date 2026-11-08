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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret etti

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret etti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Kaymakam Ateş, ziyaret kapsamında okulun mevcut durumu ve eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette okulda yürütülen eğitim çalışmaları, öğrencilerin eğitim süreçleri ve okul bünyesinde sürdürülen faaliyetler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim kurumlarının mevcut durumunu yerinde görmek ve yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, okulun genel işleyişi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, okulda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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