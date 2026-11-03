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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça Mahallesi'nde vatandaşları evinde dinledi

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça Mahallesi'nde vatandaşları evinde dinledi
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'nde iki vatandaşın evine konuk olarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çetin ile Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş de eşlik etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çetin ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Atça Mahallesi'nde ikamet eden Sabiha Angun ve Meryem Apaydın'ın hanelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, Sabiha Angun ve Meryem Apaydın ile bir süre sohbet etti. Gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenirken vatandaşların beklenti ve taleplerinin yerinde dinlenmesinin önemine dikkat çekildi. Kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından bu tür buluşmaların önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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