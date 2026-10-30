Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sultanhisar'da Halk Eğitim kursunda kalorifer ateşçilerine uygulamalı eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanhisar'da Halk Eğitim kursunda kalorifer ateşçilerine uygulamalı eğitim verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kalorifer ateşçiliği kursunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerler, katı, sıvı ve doğal gaz yakıtlı sistemlerin güvenli ve verimli kullanımı konusunda deneyim kazandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Katı, Sıvı ve Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Kursu'nda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştirdi. Katı, sıvı ve doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemleri üzerine eğitim alan kursiyerler, sistemlerin güvenli, verimli ve doğru kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitim sürecinde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı bulan kursiyerler, kalorifer sistemlerinin kullanımı konusunda deneyim kazandı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, eğitime katkı sağlayan eğiticiye ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Putin'den Avrupa'ya savaş mesajı: Hazırız ama istemiyoruz

Avrupa'ya savaş ilanı gibi sözler: Kazananı olmaz!

Antalya'da çocuklar evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

En acı fotoğraf! Yuvalarının yanışını çaresizlik içinde izlediler