CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Sultangazi Karla Kaplandı, Çocuklar Kar Sevinci Yaşadı

Sultangazi Karla Kaplandı, Çocuklar Kar Sevinci Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Sultangazi ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Okulların tatil edilmesi nedeniyle çocuklar ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardı. Dron görüntüleriyle havadan görüntülenen ilçe, karla kaplanmış güzel manzaralarıyla dikkat çekti.

İstanbul'un daha çok yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar aileleriyle birlikte kar sevinci yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mega kent İstanbul'un kuzey bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okulların tatil edildiği 9 ilçeden biri olan Sultangazi de beyaz örtüyle kaplandı. Okullarından çıkan çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Kimisi kar topu oynadı kimisi kardan adam yaptı. Kar yağışı altında eğlenen çocuklar güzel vakit geçirdi. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi. Kar yağışı altında dron kamerasına yansıyan görüntüler mest etti.

Nurcan Ülker, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok eğlenceli, çok mutluyuz. Geçen sene az yağdığı için çocuklar çok mutlu" dedi.

Fesih Arslan ise "Çocuklar bizden daha çok karın yağmasını bekliyordu. Karın tadını çıkarıyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Özbek'ten Sancak'a yanıt geldi
img

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
img

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.