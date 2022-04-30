Sultangazi'de Ömer Tuğrul İnançer ve Tacettin Kutay'la Ramazan söyleşisi - Haberler

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Sultangazi'de Ömer Tuğrul İnançer ve Tacettin Kutay'la Ramazan söyleşisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sultangazi'de Ömer Tuğrul İnançer ve Tacettin Kutay'la Ramazan söyleşisi

Ramazan ayının son günlerinde Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda mutasavvıf, yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer ve Dr. Tacettin Kutay Sultangazililerle buluştu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Ramazan ayının son günlerinde Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda mutasavvıf, yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer ve Dr. Tacettin Kutay Sultangazililerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi'nin 'Ramazan Etkinlikleri' önemli söyleşilerine ev sahipliği yaptı. Mutasavvıf, yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer ve Dr. Tacettin Kutay'ın konuk olduğu programda tasavvuf dünyasından önemli bilgiler Sultangazililerle paylaşıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda Ramazan ayının faziletlerinin yanı sıra güncel konulara değinildi. Program sonunda vatandaşlar kendilerini bu tarz programlarla buluşturduğu için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Tuğrul İnançer, Sultangazi, Yerel, Haberler

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