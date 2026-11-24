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Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul yıllarına ilişkin hatıralarını anlatarak 69 yaşındaki emekli öğretmeni Ramazan Çoğalan'ı görüntülü aradı. Öğretmeninin gününü kutlayan Şahin, duygu dolu anlar yaşadı.

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında konuşan Kaymakam Kemal Şahin, ilkokul yıllarına ilişkin hatıralarını ve öğretmeninin hayatındaki önemini programa katılan öğretmen ve öğrencilerle paylaştı.

69 yaşındaki ilkokul öğretmenini unutmadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Türkmenler köyünde ilkokul eğitimi alan Kaymakam Şahin, Ankara'da yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmeni Ramazan Çoğalan'ı görüntülü arayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmeniyle gerçekleştirdiği görüşmede duygu dolu anlar yaşayan Şahin'in bu anlamlı davranışı, salondaki öğretmen ve öğrencileri de duygulandırdı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaptı

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Kaymakam Şahin, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda öğrencilerinin hayatına yön veren ve toplumun geleceğini şekillendiren insanlar olduğuna dikkat çekti.

Kaymakam Şahin'in ilkokul öğretmenine gösterdiği vefa, öğretmenlerin öğrencilerinin hayatında bıraktığı izlerin yıllar geçse de silinmediğinin anlamlı bir örneği oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı