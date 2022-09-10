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Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi ilçeye yeni bir 'Meydan Alanı' kazandırdı

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Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli Belediyesi ilçeye yeni bir 'Meydan Alanı' kazandırdı Sultanbeyli Belediyesi, 6 bin 500 metrekare alandan oluşan yeni meydan projesini hayata geçirdi.

Sultanbeyli Belediyesi ilçeye yeni bir 'Meydan Alanı' kazandırdı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, 6 bin 500 metrekare alandan oluşan yeni meydan projesini hayata geçirdi. İçinde koşu parkuru, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, kitap kafe ve otoparktan oluşan yeni meydan, Manuş Baba konseriyle hizmete açıldı.

Sultanbeyli Belediyesi kalıcı yatırımlarını sürdürüyor. Planladığı projeleri hayata geçiren belediye şimdi de 6 bin 500 metrekare alandan oluşan meydanı vatandaşların hizmetine sundu. Bisiklet yoluna sahip alanda, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, gençler için kitap kafe ve otopark yer alıyor. Birçok ağaçla yeşillendirilen meydanın açılışı Manuş Baba konseriyle yapıldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni meydanın açılışı ile ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak Sultanbeylimizin merkezinde 6 bin 500 metrekarelik bir alanda; etkinlik alanı, meydan parkımız, çocuk parkımız, otoparkımız ve kitap kafemiz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunuluyor. Bu akşam açılışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle otoparka ihtiyaç vardı. Çocuk parkına da ihtiyaç vardı. ve bizim açtığımız bütün projelerde, yaptığımız bütün projelerde mutlaka kitapla bir şekilde bütünleştirmeye çalışıyoruz. Burada kitap kafemizde de gençlerimiz, evlatlarımız, hemşehrilerimiz hem kitaplarını okuyabilecekler, çaylarını içebilecekler, kahvelerini yudumlayabilecekler. Hem de burada dinlenebilecekler. Bu alanı kıymetli halkımıza armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Yerel

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