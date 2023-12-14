Sultanbeyli Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını Kazandı

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Bir yıllık süre boyunca geçerli olan ve yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak görülen Marka'yı, bu yıl da Sultanbeyli Belediyesi şartları yerine getirerek aldı.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefliyor. Türkiye'de ilk kez 2022 yılında verilen Marka'yı 1 yıl kullanma hakkı elde eden belediyeler Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri olmuştu. 2023 yılında da Sultanbeyli Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasının sahibi oldu.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını almak için 12 şartı da yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar arasında; katılım, temsiliyet, seçimlerin adil yapılması, duyarlılık, etkililik ve verimlilik, açıklık ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü, etik davranış, yetkinlik ve kapasite, yenilik ve değişime açık olma, sürdürülebilirlik ve uzun dönemli yönelim, sağlam mali yönetim, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve sosyal kaynaşma ve hesap verebilirlik bulunuyor.

Ödül töreni kapsamında düzenlenen panelde deneyimlerini ve Sultanbeyli'de uyguladığı örnekleri paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyesi olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İlçemizde her kesimin kararlara katılmasını teşvik etmek ve bu konuda çaba göstermek vatandaşın güvenini ve memnuniyetini artırıyor. Marka'ya her sene başvurmak sürekli gelişimi esas aldığımızın güzel bir göstergesidir. Bu konuda çalışmalarımızı daha da artırıyoruz. Katılımı, güçlü demokrasiyi önemsiyoruz. Herkesin fikrini açıkça beyan ettiği, yatırımların ilçe halkının fikrini alarak gerçekleştiği bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Panelin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Keskin katılımcılık, güven ve şeffaflık ilkelerinin önemine değinerek, "Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasına geçen yıl Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi olarak müracaat etmiştik. Geçen yıl bu markayı almıştık. Markanın 1 yıllık süresi bulunuyor. Bu yıl da tekrar müracaat ettik. Yine Şişli Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi olarak markanın ikinci kez sahibi olduk. Türkiye ölçeğinde ödüle layık görülen 6 belediyeden biri olduk. Sultanbeyli Belediyesi olarak bir sorumluluk taşıyoruz. Yapılan iyi tüm çalışmaların sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızla birlikte katılımcılık, güven, şeffaflık anlamında önemli projeler yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımını güçlendirmek, Sultanbeyli'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın bütçenin oluşumundan, yönetime katılımını güçlendirmeye varana kadar çalışmalarımız var" dedi. - İSTANBUL