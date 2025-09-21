Haberler

Sultanahmet'te Gumball 3000 Rallisi Öncesi Otomobil Sergisi
Güncelleme:
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen Gumball 3000 Rallisi kapsamında, 100'den fazla klasik ve fütüristik araç sergilendi. Ziyaretçiler, özel araçları yakından inceleyerek fotoğraflar çekti.

Sultanahmet Meydanı'nda 'Gumball 3000 Rallisi' öncesi kurulan sergide, klasik ve fütüristik tasarımlara sahip 100'den fazla araç ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Sultanahmet Meydanı, 'Gumball 3000 Rallisi' kapsamında düzenlenen sergiye ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinde 25 yıldır gerçekleştirilen rallinin startı öncesinde, meydanda klasik otomobillerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla araç sergilendi. Ziyaretçiler, birbirinden özel ve nadir görülen araçları yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Sergi, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
