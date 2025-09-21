Sultanahmet'te Gumball 3000 Rallisi Öncesi Otomobil Sergisi
Sultanahmet Meydanı, 'Gumball 3000 Rallisi' kapsamında düzenlenen sergiye ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinde 25 yıldır gerçekleştirilen rallinin startı öncesinde, meydanda klasik otomobillerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla araç sergilendi. Ziyaretçiler, birbirinden özel ve nadir görülen araçları yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Sergi, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel