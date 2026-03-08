Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı

Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623'üncü sene-i devriyesinde Bursa'da düzenlenen programla anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa İl Müftülüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen anma programına Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım Bayezid Camii'nde ikindi namazının ardından katılımcılar, Yıldırım Bayezid Türbesi'nde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Sultan Yıldırım Bayezid Han'ı rahmetle andı.

Program kapsamında türbe içerisinde yapılan duayı cami imamı Uğur Gedik okudu. Program, edilen duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı