Haberler

Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı

Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han, Bursa'da gerçekleştirilen anma programında dualarla yad edildi. Programa Bursa Vali Yardımcısı ve milletvekilleri de katıldı.

Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623'üncü sene-i devriyesinde Bursa'da düzenlenen programla anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa İl Müftülüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen anma programına Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım Bayezid Camii'nde ikindi namazının ardından katılımcılar, Yıldırım Bayezid Türbesi'nde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Sultan Yıldırım Bayezid Han'ı rahmetle andı.

Program kapsamında türbe içerisinde yapılan duayı cami imamı Uğur Gedik okudu. Program, edilen duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü

90+5'teki golle çılgına döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş
Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı

''Yapamaz'' diyen herkesi susturuyor! Bu çocuğu kim durduracak?
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!