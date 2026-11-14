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Süleyman Tayfur Kılıçvuran Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığına getirildi

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Süleyman Tayfur Kılıçvuran Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığına getirildi
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Ülkü Ocakları Genel Merkezi, Siirt İl Başkanlığına Süleyman Tayfur Kılıçvuran'ın atandığını açıkladı. Dr. Kadir Ekin'den boşalan göreve getirilen Kılıçvuran'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Dr. Kadir Ekin'den boşalan il başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran atandı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, Siirt İl Başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran'ın getirildiği bildirildi. Kurumun sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılan duyuruda, önceki dönem İl Başkanı Dr. Kadir Ekin'in yerine atanan Kılıçvuran'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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