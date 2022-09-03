Süleyman Seba Caddesi, Dünyanın En Havalı 27. Caddesi Oldu

Time Out Dergisi, 20 binden fazla uluslararası şehir sakininin katılımıyla dünyanın en havalı 33 caddesini belirledi. Türkiye'den tek caddenin yer aldığı listede, Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi 27'inci oldu.

Yaşam tarzı ve seyahat üzerine yayın yapan dünyanın en önemli dergilerinden Time Out, 2022 yılının en havalı caddelerini belirledi. 20 binden fazla kişinin katıldığı ankette en havalı cadde Kanada Montreal'de yer alan Wellington Caddesi olarak belirlendi. Birçok ülkenin farklı noktalarının yer aldığı listeye ise Türkiye'den sadece tek bir cadde girebildi. En havalı 33 caddenin belirlendiği listenin 27. sırasında Beşiktaş'tan Süleyman Seba Caddesi yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihiyle, mimarisiyle ve atmosferiyle Akaretler'deki Süleyman Seba Caddemiz Time Out tarafından dünyanın en havalı 27. caddesi seçildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de evinin bulunduğu cadde tarihi yapısıyla Cumhuriyet dönemimizin güzel bir temsili" dedi.