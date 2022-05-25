Süleyman Çelebi, Esenler'de panelle anıldı - Haberler

Süleyman Çelebi, Esenler'de panelle anıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu kapsamında "Süleyman Çelebi ve Mevlid" paneli düzenledi.

Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak "Süleyman Çelebi ve Mevlid" paneli düzenledi. Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. M. Emin Ay ve Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Süleyman Çelebi'nin hayatı ve abidevi eseri Mevlid-i Şerif'in yazılış hikayesi ele alındı. Panele katılan herkese Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Süleyman Çelebi ve Mevlid" adlı eseri de armağan edildi.

"Burada bir kısım faaliyetler daha önce yaptık"

Esenler'de daha önce faaliyetler yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Süleyman Çelebi ve Mevlid adlı panel düzenliyoruz. Bu sene UNESCO'nun ve Kültür Bakanlığı'nın yıl olarak ilan ettiği bir dönemdeyiz. Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Süleyman Çelebi 600 Yıl önce vefat etti. Geride çok önemli eser bıraktı. Bu eserin ismi Vesiletül Mecat 600 yıldır bu topraklarda gönül coğrafyasında okunan mevlid diye adlandırdığımız o mükemmel şaheseri ortaya koydu. Bu eserle alakalı ve bu eserin şairi olan ve Bursa Ulu Camii imamı olan Süleyman Çelebi bu sene temel gündem konusu olarak ele aldık. Bu çerçevede bir kısım programlar yapıyoruz. Özellikle UNESCO ve Kültür Bakanlığı'nın bunu kabullenmesinden sonra bazı belediyelerimiz bu konuda özellikle Esenler Belediyesini tebrik etmek gerekiyor. Esenler Belediyesi de bu seneki kültür faaliyetlerinin ismini tamamen Süleyman Çelebi'ye münhasır kıldı. Süleyman Çelebi kültür yılı olarak ilan etmiş oldu. Burada bir kısım faaliyetler daha önce yaptık ve bir panelle de bunu taçlandırmış olacağız" şeklinde konuştu.