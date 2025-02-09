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Sular Akademi Hastanesi: Depremde Yaşananlar Unutulmadı

Sular Akademi Hastanesi: Depremde Yaşananlar Unutulmadı
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Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde dayanışma mesajları verdi ve kaybedilenleri rahmetle Andı.

Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular, "6 Şubat depremlerinden sonra dayanışma içerisinde yaralarımızı hızlıca sarıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Sular Akademi Hastanesi 6 Şubat'ta hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Hastane yönetim kurulu üyesi Sular, 6 Şubat depremlerinin 2. Yıl dönümünde, "Asrın felaketinin 2. Yıl dönümündeyiz 2 yıl önce hepimizi derinden sarsan çok zor bir sabaha uyandık fakat ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın ve devletimizin desteği ile dayanışma içerisinde yaralarımızı hızlıca sarmak için elimizden geleni yaptık. Bugünden itibaren de yine birliktelik içinde şehrimizin eskisinden daha da güçlü ayağa kalkması için dayanışmaya devam edeceğiz. Bizlerde sular Akademi Hastanesi olarak deprem gününden itibaren çalışmalarımıza devam ettik bundan sonra da devam edeceğiz. Deprem sebebiyle 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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