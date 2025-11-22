Haberler

Şuhut'ta Umre Adaylarına Duygu Dolu Uğurlama Töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan umre adayları, dualar ve ilahilerle yolcu edildi. Programda aileler ve din görevlileri, umre ibadetinin önemine vurgu yaparak adaylara hayırlı yolculuklar diliyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları, Büyük Cami önünde düzenlenen programla dualar eşliğinde yolcu edildi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Din görevlilerinin yaptığı duaların ardından umre adayları, yakınları ve vatandaşların gözyaşları ve hayır temennileriyle uğurlandı.

Programda konuşan din görevlileri, umrenin İslam dünyası için önemine vurgu yaparak, ibadetin huzur ve manevi yenilenme vesilesi olduğuna dikkat çekti. Umre adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen görevliler, ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Aileler ise duygu dolu anlar yaşarken, umreye giden yakınlarını sarılarak uğurladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.