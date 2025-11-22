Şuhut'ta Umre Adaylarına Duygu Dolu Uğurlama Töreni

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları, Büyük Cami önünde düzenlenen programla dualar eşliğinde yolcu edildi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Din görevlilerinin yaptığı duaların ardından umre adayları, yakınları ve vatandaşların gözyaşları ve hayır temennileriyle uğurlandı.

Programda konuşan din görevlileri, umrenin İslam dünyası için önemine vurgu yaparak, ibadetin huzur ve manevi yenilenme vesilesi olduğuna dikkat çekti. Umre adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen görevliler, ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Aileler ise duygu dolu anlar yaşarken, umreye giden yakınlarını sarılarak uğurladı. - AFYONKARAHİSAR