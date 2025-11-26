Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Kaymakamı İzzet Cem Eser'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe KHGB Müdürü Mehmet Günhan, İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Karadayı, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı, Mahmut Akkaya ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, 2025 yılı yatırım programı kapsamında ele alınacak öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Köy yolları, içme suyu hatları, tarımsal destekler, sosyal tesis ihtiyaçları ve altyapı projeleri üzerine detaylı görüş alışverişi yapıldı. Kaymakam Eser, toplantıda yaptığı değerlendirmede köylere verilen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları ifade etti:

"Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek en hızlı şekilde çözmek için muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. 2025 yılı içerisinde hem altyapı hem de sosyal projelerde daha etkin ve planlı bir çalışma yürüteceğiz." - AFYONKARAHİSAR