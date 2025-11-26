Haberler

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı. Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve 2025 yılı yatırım programı değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Kaymakamı İzzet Cem Eser'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe KHGB Müdürü Mehmet Günhan, İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Karadayı, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı, Mahmut Akkaya ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, 2025 yılı yatırım programı kapsamında ele alınacak öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Köy yolları, içme suyu hatları, tarımsal destekler, sosyal tesis ihtiyaçları ve altyapı projeleri üzerine detaylı görüş alışverişi yapıldı. Kaymakam Eser, toplantıda yaptığı değerlendirmede köylere verilen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları ifade etti:

"Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek en hızlı şekilde çözmek için muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. 2025 yılı içerisinde hem altyapı hem de sosyal projelerde daha etkin ve planlı bir çalışma yürüteceğiz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı

Polis emlak dolandırıcılarını kılık değiştirerek yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.