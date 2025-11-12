Haberler

Şuhut Köy Muhtarları İGM Üyeleriyle Bir Araya Gelerek Talepleri Sundular

Şuhut ilçesine bağlı köy muhtarları, ilçenin alt ve üst yapısı ile ilgili taleplerini İl Genel Meclisi üyelerine iletti. Müteakip projeler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı köylerin muhtarları İl Genel Meclisi (İGM) üyelerini ziyaret ederek köylerin alt ve üst yapı yatırımları hakkında taleplerini ilettiler.

Şuhut ilçesine bağlı Senir Köyü Muhtarı Osman Kılınç, Aydın Köyü Muhtarı Mehmet Asmakaya ve Tekke Köyü Muhtarı Erol Sarıkaya, İGM üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı ve Mahmut Akkaya'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette köylerin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım talepleri ile vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik projeler ele alındı. Muhtarlar, köylerinde öncelikli olarak çözülmesi gereken ihtiyaçları dile getirerek destek talebinde bulundu. İGM üyeleri ise köylerin gelişimi için yapılan taleplerin değerlendirmeye alınacağını belirterek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çözüm odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, bölgedeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesi adına iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
