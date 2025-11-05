Haberler

Sudanlı Öğrenci Asma Yousif Osman Ali, 8 Ayda Hafız Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Asma Yousif Osman Ali, hafızlık eğitimini tamamlayarak Kur'an-ı Kerim'i 8 ayda ezberleyerek hafız oldu. Müftü Dilek, Asma'nın başarısını tebrik etti ve örnek bir azim sergilediğini vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Sudanlı Asma Yousif Osman Ali, Tıp Fakültesi eğitimini dondurarak 8 ayda hafız oldu.

Bilecik İl Müftülüğü'ne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda yetişkinlere yönelik açılan hafızlık programına katılan 2. sınıf tıp öğrencisi Asma Yousif Osman Ali, "Bir daha böyle bir fırsat bulamam" diyerek üniversite eğitimini dondurup hafızlık eğitimine başladı. Azmi ve disipliniyle dikkat çeken Asma, 8 ayda Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberleyerek hafız oldu. Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık merasiminde Asma'nın son dersini İl Müftüsü Ahmet Dilek dinledi.

Müftü Dilek, törende yaptığı konuşmada Asma'yı tebrik ederek, "Azim ve doğru yönlendirmeyle nelerin mümkün olduğunu Asma kardeşimiz bize gösterdi. Bu başarı hepimize örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Asma Yousif Osman Ali, "Kur'an'ı ezberlemek en büyük hayalimdi"

Program sonunda Asma Yousif'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Duygularını paylaşan Asma, "Kur'an'ı ezberlemek en büyük hayalimdi. Rabbim nasip etti. İnşallah hem iyi bir doktor hem de Kur'an'a hizmet eden bir hafize olurum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
