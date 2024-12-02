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SUBÜ Sapanca MYO'da Kariyer Etkinliği Düzenlendi

SUBÜ Sapanca MYO'da Kariyer Etkinliği Düzenlendi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca MYO'da 'Kariyer Planlama ve Girişimcilik' dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, mezun konuklar Vehbi Ayvat ve Mustafa Kapucu, öğrencilere kariyer deneyimlerini ve zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini anlattılar.

SUBÜ Sapanca MYO 'Kariyer Planlama ve Girişimcilik' dersi çerçevesine gerçekleştirilen kariyer etkinliğinde, sigorta acentesi sahibi Vehbi Ayvat ve danışmanlık firması yöneticisi Mustafa Kapucu öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu'nun 'Kariyer Planlama ve Girişimcilik' isimli dersi çerçevesinde bir kariyer etkinliği gerçekleştirdi. Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur'un moderatörü olduğu etkinliğe Sapanca MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı'ndan 2009 yılında mezun olan sigorta acentesi sahibi Vehbi Ayvat ile danışmanlık firması yöneticisi Mustafa Kapucu konuk oldu. Mezuniyetin ardından nasıl bir kariyer yolculuğu yaşadıklarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşan konuklar, karşılaştıkları zorluklar ile bunları nasıl aştıklarına yönelik detaylar verdiler.

Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü profilinin özelliklerini sıralayarak, öğrencilerin söz konusu beceri ve yetkinlikleri kazanmalarının önemi vurguladılar. Moderatör Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur, öğrencilerin geleceklerini planlamaları adına konukların paylaştıkları bilgi ve tecrübelerle önemli bir katkı sunduklarını belirterek, katılımları sebebi ile teşekkür belgesi takdim etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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