Sosyalfest 2026'da Gerçekleştirilecek

Karabük'te yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle ertelenen Sosyalfest'in ikincisi 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmalara başvurular 1 Nisan 2026'da sona erecek.

Türkiye'nin sosyal bilimler alanındaki ilk ulusal ve uluslararası festivali olan Sosyalfest'in yeni takvimi, Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası'nda düzenlenen toplantıda duyuruldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın başkanlığında yapılan toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Sosyalfest İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalin ertelenme sürecine değinerek, "2025 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız Sosyalfest, Karabük ve çevresinde yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle ertelendi. Bu erteleme zorunlu olarak alınmış bir karardı. Gençlerimizin fikirlerini ifade edebileceği, toplumsal sorunlara çözüm üretebileceği ve ortak değerlerimizi güçlendireceği önemli bir bilimsel buluşma olarak Sosyalfest'i 10-11 Mayıs 2026'da hayata geçireceğiz. Gençlerimizin üretkenliği ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır" dedi.

"Türkiye Yüzyılı", "Türk Dünyası", "İlahiyat" ve "Sağlıkfest" başlıkları altında düzenlenecek festival, toplam 30 yarışmaya ev sahipliği yapacak. Yarışmalarda dereceye girenlere 6 milyon TL ödül verilecek. Başvurular 1 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. - KARABÜK