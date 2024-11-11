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Sosyal Medya Fenomeni Abdullah Gencer, 500 Bin Takipçisini Künefe ile Kutladı

Sosyal Medya Fenomeni Abdullah Gencer, 500 Bin Takipçisini Künefe ile Kutladı
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Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer, takipçi sayısının 500 bini geçmesini kutlamak için 250 porsiyon künefe dağıttı. Etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer, takipçi sayısının 500 binin üzerine çıkmasını vatandaşlara künefe dağıtarak kutladı. Gencer'in künefe ikramı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, depremin yıktığı memleketinde çektiği görüntüler ve yaptığı paylaşımlarla hemşehrilerine moral oluyor. Tebessüm ettiren görüntüleriyle Türkiye'nin bir çok noktasından takipçisi bulunan Gencer, sosyal medyada 500 bin takipçinin üzerine çıktı. Sosyal medya fenomeni Gencer, 500 bin takipçinin üzerine çıktığı için künefe ustası Nuri İmren tarafından özenle hazırlanan Hatay'ın tescilli lezzetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kent meydanı Köprübaşı mevkiinde 250 porsiyon künefeyi vatandaşlara dağıtan Gencer, davranışıysa takdir topladı ve memnuniyetle karşılandı.

"Buradaki insanlara 250 porsiyon künefe dağıttık"

Vatandaşlara 250 porsiyon künefe dağıtan fenomen Gencer, "Sosyal medyada 507 bin takipçiye ulaştık. Takipçilerim hepsi organiktir. Buradaki insanlara 250 porsiyon künefe dağıttık. İnsanların tepkileri iyiydi. Bu etkinliğin duyurusunu sosyal medya hesabımda yapmıştım. Künefe dağıtılacağını söylemiştim. İnsanlar burada toplanmıştı. Trafikte geçen araçları durdurup sürücülere verdik. Hatay'ımızın künefesi meşhur olduğu için künefeden yola çıktık ve insanlara dağıttık" ifadelerini kullandı.

Künefe ustası Nuri İmren, Hatay'ın eşsiz lezzetini vatandaşlara tattırdıklarını dile getirerek herkesi künefenin tadına bakmaya davet etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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