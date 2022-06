SOSİAD, "Soğutma Değerlidir" etkinliğinde iklim değişikliğine dikkat çekti

SOSİAD Dünya Soğutma Günü çerçevesinde "Soğutma Değerlidir" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - SOSİAD Dünya Soğutma Günü kapsamında "Soğutma Değerlidir" temasıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğin seminer bölümünde iklim değişikliği ve yaşama yansıyan yan etkileri, bu süreçte soğutmanın giderek artan önemi ve değeri konuları ele alındı.

SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği), 26 Haziran Dünya Soğutma Günü etkinlikleri kapsamında "Soğutma Değerlidir" teması ile üyeleri, sektör profesyonelleri, akademisyenler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan etkinliğin seminer bölümünde, SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Can'ın açılış konuşmasının ardından TEMA Vakfı Uluslararası İlişkiler ve İklim Koordinatörü Burcu Genç, Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret Uzmanı Dr. Meral Gündüz, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı ve HMSF A.Ş. Proje Satış ve Geliştirme Direktörü Saniye Starr sunumlarını gerçekleştirdi.

Dr. Kadir İsa moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Burcu Genç "İklim Değişikliği ve Dünya Nereye Gidiyor", Dr. Meral Gündüz "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Yeşil Dönüşüm", Prof. Dr. Y. Birol Saygı "Gıda ve Soğutma" başlığı altında güncel bilgileri izleyenlere aktardı. Saniye Starr, İklimlendirme Soğutma sektörünün en büyük fuarı olan ISK-SODEX'in 25-28 Ekim 2023 tarihinde yapılacak olan organizasyonu için yenilenen mekan ve kapsam bilgilerini paylaştı.

"İklim değişikliğine ilişkin çalışmalarımızı başlattık"

Dünya Soğutma Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Hayati Can, "Bugün iki tane temel mesajımız olacak. Bir tanesi, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sonuçları. Türkiye, Paris anlaşmasına imza attı. Dolayısıyla yeşil dönüşüme doğru ilerlememiz gerekiyor. Diğer konu ise iklim değişikliğinin yan etkileri. Dünyada gıda krizi bekleniyor. En iyi ihtimali yüzde 30 oranında gıda ürünlerinde düşme olacak. Biz şu anki gıdada durum ne, dünyada nasıl gıda işleyişi var ve son olarak önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz, bugün bunu konuşacağız. Bununla birlikte uzun yıllardır soğuk zincirin Türkiye'ye yerleşmesi için yıllardır emek veriyoruz. Bu mücadelenin birkaç yönü var. Biri eğitim yönü diğeri ise uluslararası mevzuatı takip ettiğimiz bir komisyonumuz var. İklim değişikliğine ilişkin çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen günlerde yeni adımlarla ilgili çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Tarladan çatala kadar olan süreçte soğuk zincir haklarını tamamlamamız gerekiyor"

Gıda kaybının çok yüksek olduğunu belirten Can, "Özellikle yaş sebze alanında yüzde 45'lere dayanan bir kayıp var. Dolayısıyla gıdanın tamamını kapsayan bir soğuk zincir uygulamasının alt yapısını tamamlamamız gerekiyor. Böylelikle iklim değişikliğinin oluşturacağı sorunlarla yüzleşecek ve gıdadaki maliyetleri düşürecek sisteme doğru ilerlememiz gerekiyor. Bugünün temasını "Soğutma Değerlidir" olarak belirledik. Gıda muhafazasını yüzde 80'in üzerinde soğuk zincir ile sağlıyoruz. Sistemin buraya doğru yönetilmesi lazım. Tarladan çatala kadar olan süreçte soğuk zincir haklarını tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde temel beslenme sorununu ancak böyle çözeriz" ifadelerini kullandı.

Can sözlerini şöyle tamamladı: "Yaş sebze meyve olarak 55 milyon tonun üzerinde üretimimiz var. Bunun yaklaşık 5 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Yaklaşık 25 milyon tonunu Türkiye olarak tüketiyoruz. Ne yazık ki 25-30 milyon yaş sebze meyve kaybının mücadelesini veriyoruz."

"Soğutma, evlerimizden kanser tedavisine kadar kullanılıyor"

Dünya Soğutma Günü'nün 2019 yılında Stephen Gill'in fikri olduğunu belirten SOSİAD Onursal Üyesi Dr.Kadir İsa, "Amacı, soğutmanın sürdürebilirlik ve dünya açısından her sene düzenlenen etkinlilerle vurgulamaktı. Her yılın farklı teması mevcuttu. Bu seneki temayı, "Soğutma Değerlidir" olarak belirledik. Soğutma çok önemli bir husus. Evlerimizde günlük yaşamın her noktasından kanser tedavisine kadar kullanılıyor. Değişik faaliyetler sürdürüyoruz. Ülkemizde 2019 yılının Dünya Soğutma Günü olarak ilanından itibaren SOSİAD, buna sahip çıkarak kutlama ve destekleme etkinliklerine devam ediyor" dedi.

Toplantıda konuşulan ana başlıklar

Yapılan açıklamaya göre, sıcaklık artışı 2100 yılında 4, hatta 6 dereceye ulaşabilir. Enerji tüketiminden ve sanayiden kaynaklanan emisyon, toplam emisyon hacminin yüzde 35'ini oluşturuyor. İnsanlar yaşamı boyunca 200 bin kez yemek yiyor ve bu 30-40 ton gıda anlamına geliyor. Gıdalarda kalite bozulması durdurulamaz, sadece yavaşlatılabilir. Soğutma burada kilit oyuncudur.

İhlas Haber Ajansı / Yerel