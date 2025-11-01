Sonbahar Renkleri Sinop'ta Havadan Görüntülendi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop'ta sonbaharda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, "Şu an Sinop ormanlarında renklerin her tonunu görebiliyoruz. Bir de deniz ile birleştiği zaman o başka bir ambiyans oluyor. Görmeye değer" dedi.

İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Sinop'un eski Boyabat karayolu yanlarında bulunan ormanlarındaki renk cümbüşü, havadan görüntülendi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, şöyle konuştu:

"Sinop'un yazı başka, kışı başka. Şu an zaten sonbahardayız. Değişik bir ambiyans var. Kış vakti de Sinop çok güzel. Hep yazın gelmesinler. Ben bu güzelliği görmeye yerli yurttaşlarımızı ve yabancı vatandaşlarımızı herkese davet ediyorum. Şuan Sinop ormanlarında renklerin her tonunu görebiliyoruz. Bir de deniz ile birleştiği zaman o başka bir ambiyans oluyor. Görmeye değer."