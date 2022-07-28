HDP ve terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür evlat nöbetinde - Haberler

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HDP ve terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür evlat nöbetinde

HDP ve terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür evlat nöbetindeDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 59'uncu gününe girdi.

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HDP ve terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür evlat nöbetinde

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 59'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 59'uncu gününe girdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın annesi Aysel ile babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki eylemi kararlılıkla sürdürüyor. Anne Aysel Artık, "7 yıldır çocuğumun peşindeyim, HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı nasıl aldılarsa geri versinler, aramadığım yer kalmadı. Çocuğumdan ne istediler, geri istiyorum mücadeleme oğlum gelene kadar devam edeceğim. İllaki oğlumu bana geri verecekler, oğlum sesimi duyuyorsan geri dön evine seni dört gözle bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Güncel Haberler

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