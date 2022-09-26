Son Dakika | Sinop'ta İtfaiyecilik Haftası kutlamaları Yerel Haberler Son dakika haber: Sinop'ta İtfaiyecilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Sinop'ta İtfaiyecilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlamalar hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Sinop'ta 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kutlamaları Hükümet Meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk törenine Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve İtfaiye Müdürlüğü personelleri katıldı. Ardından İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, itfaiye erleri ve ilköğretim okulu öğrencileri Hazal Naz Bal ve Alp Seçer, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamlarında ziyaret etti. Çiçek takdim eden miniklere oyuncak itfaiye kamyonu hediye edildi. İtfaiyecilik Haftası kutlamaları 1 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel yangından korunma haftası Mustafa Kemal Atatürk Sinop Yerel Haberler Son Dakika

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