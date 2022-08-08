Son Dakika | Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda sanatçılar tarafından yapılan eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergileniyor.

Belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Sanatçılar tarafından çalıştay boyunca yapılan eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergilenmeye başladı. Çalıştay'a katılan sanatçılar, seramik sanatına verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Sergi açılışına; Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Sibel Erenoğlu, Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı ve Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin Sanat Danışmanı Ayşegül Türedi Özen, çalıştayda yer alan bilim insanları, sanatçılar ve Eskişehirli sanatsever katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Prof. Ayşegül Türedi Özen yaptı. 3 Ağustos'ta başlayan çalıştayı, açılışını yaptıkları sergi ile taçlandırdıklarını söyleyen Özen, Başkan Kurt'a seramik sanatına verdiği destek için teşekkür etti. Özen, şöyle konuştu:

"'BİRLİKTE GÜZEL' SLOGANINI DÜSTUR EDİNDİK"

"Dört gün boyunca Odunpazarı'nda toprağın tozunu dumanına kattık. Sıcacık ısındık; sıcak demedik, yağmur demedik, toprakla şekillenen ateşle dans ederek seramik esere dönüşen bir sanatın, seramik sanatının sevdalıları olarak çok çalıştık. Çalıştıkça dinlendik, ortaya çıkan güzelliklerle şenlendik. Elbette ki tüm bu güzellikler el ele, gönül gönüle birbirimize inanarak, güvenerek ve de çok çalışarak ortaya çıktı. Odunpazarı Belediyesi'nin 'birlikte güzel' sloganını kendimize düstur edindik. Bu çalıştayı başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un önderliğinde çok büyük bir ekiple ile gecesinde gündüzünde gerçekleştirdik. Bu ekibin sanat danışmanı olmaktan, bu ekiple birlikte çalışmaktan çok onurlu, çok gururlu olduğumu belirtmek istiyorum."

Açılış töreninde yurt içinden katılan sanatçılar adına konuşmayı Seyhan Yılmaz yaptı. Odunpazarı'nda olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Yılmaz, Kurt ve Özen'e kendisini çalıştaya davet ettikleri için teşekkür etti. Seramik sanatının tarihinin çok eskilere dayadığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizler tarihin ve kültürün izlerini seramik ürünler üzerinden okuyabiliyoruz. Bir maden olarak demirin zamanla çürüdüğü ve yok oldu doğada, seramik eserlerin günümüze kadar kalması ve sanatı bu seramik eserler üzerinden okuyabilmemiz; bu malzemenin ne kadar güçlü bir malzeme olduğunu göstermektedir. Kültürün bir taşıyıcısı olarak seramik malzemelerin tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen kullanıldığını ve kullanacağını görmekteyiz."

Yurt dışından çalıştaya katılan sanatçıları temsilen Madhur Sen de bir konuşma yaptı. Sen konuşmasında şunları belirtti:

"MUAZZAM BİR İŞ YAPIYOR VE SERAMİK SANATINI YÜCELTİYORSUNUZ"

"Bu muazzam seramik pişirimleri teknikleri çalıştayını düzenledikleri için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederim. Odunpazarı'na ilk kez geldim ve burada olmaktan çok mutluyum. Tekniğe, çalıştaya, yemeklere, sıcakkanlılığa; sanatçıların ve gönüllülerin enerjisine hayran kaldım. Müze çok güzel, muazzam bir iş yapıyor ve seramik sanatını yüceltiyorsunuz. Bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum, Odunpazarı'na, ekibe, gönüllülere, sanatçılara beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İranlı sanatçı Azadi'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma, güzel insanlar, mükemmel yemekler, güzel mekan. Bir sonrakinde Türkçe öğrenip geleceğim."

Açılış töreninin son konuşmasını Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Sibel Erenoğlu yaptı. Başkan Kurt'a seramik sanatına verdiği destek için teşekkür eden Erenoğlu, Odunpazarı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek olmaya; çalıştaylar, festivaller düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Erenoğlu, çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde yer alan eserleri gezdi.