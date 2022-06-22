Son Dakika | Marmaris Belediyesi yangında var gücü ile sahada

Marmaris, geçen yıl yaşanan orman yangınının travmasını henüz üstünden atamamışken, dün akşam saatlerinde Bördübet Mevkii'nde başlayan yangınla sarsıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi ilk andan itibaren tüm ekibiyle sahada olmaya devam ediyor.

Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın haberiyle derhal olay yerine giden Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler ve iş makinaları; İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte alevlerin daha fazla büyümemesi için çalışmaya başladı.

Belediye 371 personel, 48 araçla sahada

Helikopterlerle havadan da başlayan müdahale havanın kararmasıyla son buldu. Olay yerine sevk edilen Marmaris Belediyesi'nin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park Bahçeler ve Zabıta gibi birimlerinde çalışan 371 personel 48 araçla sahada çalışmaya başladı. Yangına müdahale karadan arazözler, iş makineleri su tankeri, dozer, yangın söndürme araçları gibi unsurlarla devam etti. Geçen yıl kurulan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de (MAKE) yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Belediye ikram aracı da saha çalışanlarına destek olmak için olay yerine konuşlandırıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ve personeli de yangına müdahale için görevlendirdi.

Hava karardığı için yangına helikopterle müdahaleye son verilmesi üzerine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay gece görüşlü helikopter çağrısı yaparak, "Yoksa yine felaketle karşı karşıya kalacağız" dedi. Olay yerinden çektiği videoyla yetkililere seslenen Oktay, "Maalesef en büyük olumsuzluğumuz rüzgarın şiddetli olması. Tüm ekipler teyakkuzda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok parlak gözükmüyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak gece havadan müdahale olmadı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları günün aydınlanmasıyla tekrar başladı.

Saat 20.30'da yangın yerine ulaşan ikram aracı da yangının başladığı ilk saatlerden itibaren sahada çalışan tüm kurumların personellerine yiyecek ve soğuk içecek ikramında bulundu. Özellikle soğuk su ve buz gibi yangın anındaki temel ihtiyaçları karşılayan Belediye ekipleri jenaratör, mazot, şarj gibi ekipmanları da sağladı. İlk belirlemelere göre 2 bin 278 hektar alanda meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel