Bakan Soylu: "PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi" Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus kentinde PKK/PYD'nin gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerinin takip ve operasyonuyla engellendi. Operasyonda 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu. 10 KG PATLAMAYA HAZIR BOMBA YAKALANDI Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Soylu PKK 3. Sayfa Yerel Haberler

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