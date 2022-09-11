Son dakika haberleri... Zarar verilen şehit mezarına kamera yerleştirildi Yerel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Mezarlığındaki zarar verilen Şehit Jandarma Er Tekin Karaçay'ın mezarına kamera yerleştirildi. Hatay'ın merkez Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Mezarlığındaki zarar verilen Şehit Jandarma Er Tekin Karaçay'ın mezarına kamera yerleştirildi. Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesi nedeniyle şehit mezarı ve çevresini gören noktaya kamera yerleştirme çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda, şehidin mezarının da onarılarak korunması için her türlü tedbiri alındığını bildirdi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Karaçay Hatay Yerel Haberler Son Dakika

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