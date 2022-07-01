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Son dakika haberleri! Selde yolu kapanan köydeki hasta helikopterle hastaneye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Selde yolu kapanan köydeki hasta helikopterle hastaneye getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası yolu kapanan Uğur Köyü'nde hastalanan yaşlı çift, helikopterle hastaneye götürüldü.

Düzce'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası yolu kapanan Uğur Köyü'nde hastalanan yaşlı çift, helikopterle hastaneye götürüldü.

Düzce'de sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle 11 köyün yolları ulaşıma kapandı. Bu köyler arasında yer alan Beyköy Beldesi'ne bağlı Uğur Köyü'nde yaşayan yaşlı ve tansiyon hastası karı koca için yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri harekete geçti. Ancak sel nedeniyle yolu kapanan köyden yaşlı çift jandarma helikopteri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri de yaşlı ve hasta karı kocayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Son dakika haberleri! Selde yolu kapanan köydeki hasta helikopterle hastaneye getirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Haberler Son Dakika

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