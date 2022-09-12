Son dakika haberleri! Salihli'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Demirkıran, göreve başladı Yerel Haberler Son dakika habere göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları çerçevesinde Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ın Manisa Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşana göreve Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran atandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları çerçevesinde Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ın Manisa Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşana göreve Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran atandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Burhan Demirkıran, göreve başladı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini teslim alan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Demirkıran'ın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine bugün itibari ile başladığını söyleyen Kaymakam Sağlam "İlçe Emniyet Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Salihli Manisa Yerel Haberler Son Dakika

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