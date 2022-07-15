Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

Son dakika habere göre Gölcük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler anıldı.

Gölcük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler anıldı.

Şehitlik ziyaretine şehit aileleri başta olmak üzere; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve ilçe protokolü katıldı. Ziyarette, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı.

Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, "15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; ülkemizin geleceği, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi, şehit ve gazilerimizin ailelerine de saygılarımı sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Gölcük Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title