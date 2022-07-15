Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

Gölcük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler anıldı.

Şehitlik ziyaretine şehit aileleri başta olmak üzere; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve ilçe protokolü katıldı. Ziyarette, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı.

Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, "15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; ülkemizin geleceği, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi, şehit ve gazilerimizin ailelerine de saygılarımı sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel