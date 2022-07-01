Son dakika haberleri: Fethiye Belediyesi'nden Olası Yangınlara Karşı 'Bidonlu' Önlem

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı ormanlık alanlardaki yol kenarlarına su dolu bidonlar yerleştirdi. Ormanlık alandaki kırık camlar başta olmak üzere, yangına neden olan geri dönüştürülebilir maddeler ve çöpler toplandı.

Belediye personeli tarafından güneşe ve yangına dayanıklı bidonlar yol kenarlarına bırakıldı. 100 tane su dolu bidon, Fethiye Yarımadası'ndaki Hillside Kavşağı, Kaya Yolu ve Oyuktepe Mevkii'ndeki yol kenarlarına yerleştirildi.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Yangınlarda ilk müdahale çok önemli. Bunun için ormanlık alanlar içerisinde yer alan sürekli kullanılan yollara yanmayan su dolu bidonlar koyduk. Cam atıklarının ve diğer atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Bunlar yangına sebep olan en büyük faktörlerden bir tanesidir. Ülkemizin birçok yerinde ciğerlerimiz yandı. Umarım bu bidonlar kullanılmaya gerek duyulmaz. Buradaki temel konu; yangının başlangıcı sırasında ilk müdahaleyi yapabilmektir. Halkımızdan ricamız; çevremizi temiz tutalım. Ormanlarımızı, yeşilimizi, doğamızı koruyalım."

KİRLETMEYİN

Su dolu bidonların yerleştirilmesinin yanı sıra ormanlık alanların içlerine ve yol kenarlarına atılan çöpler de ekipler tarafından toplandı. Bayraktar, "Bu cennet doğaya çöp atıp, şişelerini dağlarda kıran insanlar var. Böylesine güzel bir coğrafyayı nasıl kirletebiliyorlar, nasıl bu kötülüğü yapabiliyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Lütfen yerlere çöp atmayın" diye konuştu.

ANKA / Yerel