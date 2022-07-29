Son dakika haberleri | Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde üç yeni resmi araç hizmete girdi - Haberler

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Son dakika haberleri | Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde üç yeni resmi araç hizmete girdi

Son dakika haberleri | Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde üç yeni resmi araç hizmete girdi

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş çalışmalarında kullanılmak üzere Balıkesir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile polis teşkilatına kazandırılan 3 otomobil resmi hizmette kullanılmak üzere teslim edildi.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş çalışmalarında kullanılmak üzere Balıkesir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile polis teşkilatına kazandırılan 3 otomobil resmi hizmette kullanılmak üzere teslim edildi.

Artan yaz nüfusu ile önleyici faaliyetlerinde artış gösterdiği şu günlerde asayişin korunması için yoğun çalışma yapan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne araç takviyesi yapıldı. Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışma ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan 3 adet sıfır otomobil resmi olarak Devriye Ekipler Amirliği bünyesinde kullanılacak. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Yerel Haberler Son Dakika

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