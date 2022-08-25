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Son dakika haberleri | Başkan Ellibeş: "İmam hatip okullarından şehit savcımız gibi kahramanlar çıkmıştır"

Yerel Haberler

Son dakika haberleri | Başkan Ellibeş: 'İmam hatip okullarından şehit savcımız gibi kahramanlar çıkmıştır'

Son dakika haberlerine göre AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'i eleştirdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'i eleştirdi. Ellibeş, "İmam hatip okullarından şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır" dedi.

Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmam hatip okullarından şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır. Alim, doktor, mühendis, hakim, avukat, bürokrat, iş adamı, siyasetçi, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı çıkmıştır. Asıl sapıklık; böylesine güzide kurumları ve orada imanlı, ahlaklı, vatansever değerlerine bağlı, çalışkan, idealist, özgüveni yüksek yetişen nesilleri aşağılamaya çalışmaktır. İmam hatipliler, her dönem farklı yollarla bu saldırılara maruz kalmıştır. Bir şarkıcının bugün toplum önünde ağzından dökülen cümleler bu nedenle hiçbirimizi şaşırtmamıştır. İmam hatip okullarında öğrenim gören gençlerimiz bir dönem takunyalı, gerici, yobaz denilerek aşağılanmak istenmiştir. Üniversitelere giremesin, kariyer yapamasınlar diye önlerine katsayı engeli çıkarılmıştır. Yeri gelmiş, eline kına yakarak askere gönderdiği evladı, annesine gösterilmemiştir. Ama unutulmasın ki, milletimiz her defasında bu hikayeyi baştan yazarak, kendisini aşağılamaya kalkanları tarihin tozlu raflarına göndermesini bilmiştir. Bugün de durum değişmeyecektir. Toplumu kin ve nefrete sürükleyen, imam hatiplileri 'sapık' diye nitelendiren şarkıcı Gülşen hakkında başlatılan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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