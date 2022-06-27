Son dakika haberi... Sinop'ta Dere Taştı: 2021 Yılındaki Sel Felaketinde Yıkılan Köprülerin Yerine Kurulan Geçici Köprüler Ulaşıma Kapandı - Haberler

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Son dakika haberi... Sinop'ta Dere Taştı: 2021 Yılındaki Sel Felaketinde Yıkılan Köprülerin Yerine Kurulan Geçici Köprüler Ulaşıma Kapandı

ANKA - Yerel
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Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkınlara yol açtı. 2021 yılındaki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yapılan geçici köprüler ulaşıma kapandı.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Türkeli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkınlara yol açtı. 2021 yılındaki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yapılan geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarını tahrip etti. 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köylerinde yıkılan köprülerin yerine kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, Türkeli Çayı'nın yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı. Türkeli ve Ayancık ilçesi arası ulaşımın da kapalı olduğu bildirildi.

ANKA / Yerel

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