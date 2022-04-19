Son dakika haberi | Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Şehit aileleri ve gaziler onuruna Antalya Valiliği ev sahipliğinde Alanya'da iftar programı düzenlendi.

Vali Yazıcı iftarda yaptığı konuşmada, "Sizlerle bir arada olmak, benim için büyük bir onurdur, büyük bir şereftir. Allah, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Gazilerimize hayırlı ömürler versin. Çocuklarınızı size, sizi çocuklarınıza bağışlasın" diye konuştu.

"Bizlere emanetsiniz"

Devlet ve millet olarak Şehit Aileleri ve Gazilerin daima yanlarında olduklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Devletimiz, daima yanınızdadır. Antalya Valiliği, her zaman yanınızdadır. Antalya Valisi, her zaman yanınızdadır ve hizmetkarınızdır. Sizler, bizlere emanetsiniz. Emanete sahip çıkmak ise bizim en asli vazifemiz, devlet olarak, millet olarak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptığı dua ve sonrasında akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Yenilen iftar yemeği ve edilen duaların ardından Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek konuklarıyla ilgilenerek sohbet etti.

İftar programına Vali Yazıcı ve eşi ile birlikte Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, İbradı Kaymakam V. Serhat Bağcı, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Murat Sezgin ve eşi, Emniyet Müdürü Vekili Tamer Özakıncı ve eşi, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan ile Şehit ve Gazi Aileleri ile Gaziler Katıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel