Son dakika haberi... Şehit Anneleri ETÜ'de bir araya geldi - Haberler

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanlığı iş birliğiyle şehit annelerine yönelik program düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Vatanını ve milletini canı pahasına koruyan ve bu uğurda şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın aziz hatıralarını anmak ve onları yetiştiren annelerle bir araya gelmek amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat; "Anne demek bizim için kültürümüz ve inanç yapımızda dünyadaki en kıymetli varlık demektir. Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren sevgi dolu yüzü, muazzam merhameti ve eşsiz şefkatiyle karşılaştığımız annelerin bu anlamlı günlerde bir kez daha hatırlanması ve toplumumuzdaki vazgeçilmez önemi üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Bilinmelidir ki kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip kişisel bütünlük içerisinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretle mümkün olacaktır. Bugün vatanımızın selameti için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın anneleriyle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Onların asla yalnız olmadığını, her daim onların yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz aziz şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin her birini ayrı ayrı minnet şükran, saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Zeynep Polat'ın ardından kürsüye gelen Rektör Çakmak ise; "İnsanoğlu kendisine takdir edilen ömrü yaşar. Belki 10 yıl, belki 30 yıl belki 70 yıl. Ne kadar yaşarsak yaşayalım her canlı gibi ölüm bizim için de kaçınılmaz. Sonunda ölüm olan bir hayatı şerefli bir şekilde yaşayarak, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan şehitlere ne mutlu. Onların muhterem annelerini ve yakınlarını burada misafir etmek bizim için büyük bir şeref. Rabbimizin "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, bilakis onlar diridirler; fakat siz bilmezsiniz" buyruğundan onların hiçbir varlığa nasip olmayan bir nimetle ödüllendirildiklerini anlıyoruz. Vatanı için canını seve seve feda eden şehitlerimize layık olabilmek temennisiyle bu toplantının düzenlemesinde emeği geçen başta Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanımız Zeynep Hanım ve üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor; güçlü kalpleriyle, sağlam duruşlarıyla hayatın her alanında olan, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve merhametin timsali olan başta şehit annelerimiz olmak üzere- tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Program müzik dinletisi eşliğinde yemek yenilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

