İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı - Haberler

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İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeseli gösterimi İzmir'de gerçekleşti.

İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeseli gösterimi İzmir'de gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeseli, İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gösterime, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, belgesel gösterildi. İstanbul'un işgalinde halkın canını ve namusunu korumak için mücadele veren ve Fransızlar tarafından tutuklanarak Fransız Guyanası'na gönderilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ve konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, belgeseli hazırlayan yazar ve yönetmen Servet Aydemir ile Ravza Kavakcı Kan'a çiçek ve plaket takdim etti. - İZMİR

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İzmir'de 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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