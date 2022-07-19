Devlet hastanesindeki uzun kuyruklar hastaları isyan ettirdi! Protestolara sağlık çalışanları da destek verdi
- Güncelleme:
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene için oluşan uzun kuyruklar oluşması ve kimi branşlarda randevu alınamaması nedeniyle hastalar, hastane yönetimini protesto ettiler. Hastane içinde alkışlı protesto düzenleyen hastalar "yönetim istifa" diye bağırırken, bazı sağlık çalışanları da destek verdi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren bir kez daha kuyruklar oluştu. Ancak hem sistemin ağır olması hem de kimi branşlarda randevu alınamaması gelen tepkiye yol açtı.
PROTESTOLARA BAZI SAĞLIKÇILAR DA DESTEK VERDİ
Uzayan kuyruklarda bekleyen hastalar bir süre sonra hastane yönetimini protesto etmeye başladı. Hastane içinde alkışlı protesto düzenleyen hastalar "yönetim istifa" diye bağırdı. Bir süre devam eden protesto sırasında bazı sağlık çalışanları da hastalara destek verdi.
TABİP ODASI'NDAN "BU SORUNU ÇÖZÜN" PAYLAŞIMI
Mardin Tabip Odası da, hastaların bu tepkisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın etiketlendiği Mardin Tabip Odası paylaşımında, "Çöken sağlık sistemine hastalar da tepki göstermeye başladı. Sağlıkta şiddetin sorumlusu kurduğunuz sistemdir. Bu sorunu çözün!" denildi.