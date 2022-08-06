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Son dakika haberi... İhaleleri eski şirketine verdiği iddia edildi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı

Son dakika haberi... İhaleleri eski şirketine verdiği iddia edildi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır'ın kurumuna ait kamu ihalelerini eski ortağı olduğu şirkete usulsüz olarak verdiği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır'ın kurumuna ait kamu ihalelerini eski ortağı olduğu şirkete usulsüz olarak verdiği iddia edildi. Çakır, hakkındaki iddiaları reddederek kendisinin görevden affını istediğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince görevden alındı. Çakır, Aralık ayında görevinden affını kendisinin istediğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Çakır, üzerine atılı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

8 Aralık 2016 tarihinde göreve gelen Çakır, 2020 yılında 3 ortaklı geri dönüşüm ve bilişim şirketi kurdu. Bir süre sonra şirketten ayrılan Çakır, kütüphane yıkımı ihalesini eski ortağı olduğu şirkete usulsüz olarak verdiği öne sürüldü. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Çakır Tokat Yerel Haberler Son Dakika

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