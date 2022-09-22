Son dakika haberi... Gaziler ve Şehit Yakınları Çankaya'da Buluştu

Son dakika haberleri... Çankaya Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası dolayısıyla gaziler ve şehit yakınlarına anma yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gazilerimiz, şehit yakınları ve şehit aileleri bizim başımızın tacıdır ve böyle olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası dolayısıyla gaziler ve şehit yakınlarına anma yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gazilerimiz, şehit yakınları ve şehit aileleri bizim başımızın tacıdır ve böyle olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Gaziler Haftası dolayısıyla düzenlediği gecede gaziler ve şehit yakınlarını ağırladı. Belediye'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen gecede gazilerin ve şehit yakınlarının haklarının ödenemeyeceğini belirten Taşdelen, "Gaziler ve şehit yakınları bizim başımızın tacıdır ve böyle olmaya devam edecektir" dedi.

Gaziler ve şehit yakınları ile bir arada olmaktan sonsuz onur ve gurur duyduğunu dile getiren Taşdelen, "Hani haklar ödenmez ya örneğin annenin hakkı ödenmez. Vatan için de yine böyle ödenemeyen haklar vardır. Bayrak, vatan için, özgürce yaşadığımız her an için ödenemeyen haklar. O yüzden gazilerimizin, şehit yakınlarımızın ve şehit ailelerimizin hakları ödenmez. Eğer bugün bir vatanımız varsa bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Gaziler yaşayan anıtlardır' diyor. Gazilerimizin onur duydukları bir durum daha var o da Atamızın üç imzası vardır, onlardan bir tanesi de Gazi olarak attığı imzadır. Bu ne kadar büyür bir onurdur ki ulu önderin adını taşıyorsunuz, Gazi olan adını sonsuza kadar yaşatıyorsunuz" diye konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın da katıldığı gecede, salonu dolduran gazi ve şehit yakınları Çankaya Belediyesi orkestrasının seslendirdiği türkülere ve marşlara bayraklarla eşlik etti.