Son dakika haberi | Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den Bölek'e teşekkür plaketi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den Bölek'e teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den Bölek'e teşekkür plaketi

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek'i makamında kabul ederek teşekkür plaketi takdim etti.

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek'i makamında kabul ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek ve psikolojik danışmanları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan komiser, polis, memur ve sürekli işçilere yönelik psikolojik tanılama hizmeti seminer verilirken, İl Emniyet Müdürlüğüne sunulan rapor doğrultusunda sosyal ve grup çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Çatalkaya ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyarette bulundu. Bölek ile bir süre görüşüp kurum olarak emniyete verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek Bölek'e teşekkür plaketi veren Özen, daha sonra misafirini yolcu etti. - AĞRI

Son dakika haberi | Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den Bölek'e teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Nihat Özen, Araştırma, Ağrı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title