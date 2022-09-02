Son dakika haber... Yaşar Tüzün'den Bilecikli İş İnsanlarına Otel Yatırımı Çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik Belediyesi ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Kurtuluşun 100. Yılında Bilecik İş Dünyası" programına katılan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, iş insanlarına Bilecik’te otel yatırımı yapmaları için çağrıda bulundu. Tüzün, “En kısa zamanda bir araya gelerek bu güzel kente yakışır bir otelin yapılmasını ve hizmete sunulmasını bu milletin vekili olarak sizlerden talep ediyorum” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Kurtuluşun 100. Yılında Bilecik İş Dünyası" programına katılan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, iş insanlarına Bilecik'te otel yatırımı yapmaları için çağrıda bulundu. Tüzün, "En kısa zamanda bir araya gelerek bu güzel kente yakışır bir otelin yapılmasını ve hizmete sunulmasını bu milletin vekili olarak sizlerden talep ediyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Kurtuluşun 100. Yılında Bilecik İş Dünyası" konulu bir program düzenlendi. Kentteki sanayici ve iş insanlarını bir araya getiren programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı. Tüzün, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Bilecik'in turizm potansiyelinde yaşanan artışa dikkat çekti ve iş insanlarına Bilecik'te otel yatırımı yapmaları için çağrıda bulundu. Tüzün, şunları söyledi:

"BİLECİK YILLIK 500 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ BİR KENT OLDU"

"Bilecik, Söğüt, Bozüyük ve merkez ilçemiz, gerçekten çok büyük turizm potansiyeline sahip olan, ortalama yıllık 200 bin ile 500 bin kişinin ziyaret ettiği kent durumuna geldi. Bu kentte, bu misafirlerimizin barınabileceği, konaklayabileceği maalesef bir otel eksikliğimiz var. Geçmişte bazı sanayici abilerimizin bir girişimi olduğunu duymuştum ama bu sonuçlanamadı. En kısa zamanda bir araya gelerek bu güzel kente yakışır bir otelin yapılmasını ve hizmete sunulmasını bu milletin vekili olarak sizlerden talep ediyorum."

Programa, Yaşar Tüzün'ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, Merkez İlçe Başkanı Hatice Güzel, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız, Özgür Algın ile Bilecik'te faaliyet gösteren fabrika ve sanayi tesislerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Yarım asra yakın süredir Bilecik'te faaliyet gösteren firmalar hakkında hazırlanan videoların gösterildiği programda, Milletvekili Tüzün, Belediye Başkan Vekili Subaşı, TSO Başkanı Keskin tarafından sanayici ve iş insanlarına ödülleri takdim edildi.