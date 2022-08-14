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Son dakika haberi: Yaralı martıya jandarma şefkati

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Son dakika haberler: Yaralı martıya jandarma şefkati Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, yaralı halde buldukları martıyı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı martıya jandarma şefkati

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, yaralı halde buldukları martıyı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Suriye sınırındaki Mürşitpınar yolunda hareket halinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, yaralı bir martı buldu. Martıyı araca alan ekipler, şehir merkezine getirip önce Su, sonra ise yiyecek vermeye çalıştı. Martıya büyük bir şefkatle yaklaşan ekipler, uzun süren çabaların ardından su verip yemekle beslemeyi başardı. Kameralara da yansıyan görüntülerde bayan görevlilerin de olduğu jandarma ekibinin gayreti büyük takdir topladı.

Yemek ve su verildikten sonra yeniden hareket etmeye başlayan martı, çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekiplerin aldığı martı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şanlıurfa Jandarma su Genel Yerel Haberler Son Dakika

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