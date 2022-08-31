Şehit Erdoğan Taşkın'ın vefat eden annesi, oğlunun yanına defin edildi Yerel Haberler Şehit Erdoğan Taşkın'ın vefat eden annesi, oğlunun yanına defin edildiBARTIN Bartın'ın Ulus İlçesinde Şehit Erdoğan Taşkın'ın vefat eden annesi oğlunun yanına defin edildi. Şehit Erdoğan Taşkın'ın vefat eden annesi, oğlunun yanına defin edildi BARTIN Bartın'ın Ulus İlçesinde Şehit Erdoğan Taşkın'ın vefat eden annesi oğlunun yanına defin edildi. Bartın Ulus ilçesi Hocaköyü doğumlu Jandarma Er Erdogan Taşcı 1982 yılında Şırnak Silopi de askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü mensuplarının önceden döşediği mayının patlaması sonucu şehit düştü. Ulus İlçesi Kaldırım Mahallesi'nde caddeye şehidin adı verildi. Şehidin annesi Pembe Taşkın kalp krizi sonucu vefat etti. Şehidin babası Cafer Taşkın ayakta durmakta zorlandı. Şehidin ailesini yalnız bırakmayan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan şehidin kız kardeşlerini yalnız bırakmadı. Ulus İlçesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Erkan Şahin, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Merkez Komutanı Erdal Bilgi ve Bartın Şehit aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altıok katıldı. Kalp krizi sonucu vefat eden annesi Pembe Taşkın'ın cenazesi Ulus İlçesindeki şehidin kabrinin yanına defin edildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadi Uzun Jandarma Bartın Ulus Yerel Güncel Haberler

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